Expo 2030 | Roma spera nel ballottaggio con Riad | oggi il verdetto del Bie a Parigi | Gualtieri | Assenza Meloni e Rocca alla presentazione non significa partita persa

(Di martedì 28 novembre 2023) Alle ore 15.30 di, a, il Bie (Bureau International dessitions), con i suoi 182 paesi membri, voterà per decidere quale sarà il paese ospite di, in programma dal 1° maggio al 31 ottobre. A sfidarsi saranno, i Sauditi die i sudcoreani di Busan, che si presentano c

Gualtieri vs Bin Salman. Meloni non scommette sulla vittoria di Roma a Expo 2030

Roma può strappare l'Expo a Bin Salman. Israele molla Riad per la Capitale

Roma: la sfida finale a Parigi Oggi a Parigi si decide a chi assegnare l'. Alle 17 si saprà chi è il vincitore. In gara Roma in Italia, Busan in Sud Corea e Riad in Arabia Saudita e ...

Expo 2030, l'ora decisiva: si vota a Parigi | Roma spera nel ballottaggio con Riad TGCOM

Expo 2030, oggi a Parigi il verdetto sulla sede: si sceglie tra Roma, Riyad e Busan Sky Tg24

Expo 2030, Gualtieri e le testimonial a sostegno della candidatura di Roma

La delegazione italiana è entrata nel Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux, alle porte di Parigi, dove oggi si sceglie la città che ospiterà Expo 2030. In testa alla delegazione, il sindaco di ...

