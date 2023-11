Expo 2030 | Riad beffa Roma VIDEO

(Di martedì 28 novembre 2023) Pubblicato il 28 Novembre, 2023sarà ospitata da, in Arabia Saudita. I delegati dei paesi membri del Bie, Bureau international dessitions, riuniti oggi al Parigi, hanno espresso 119 voti a favore della città saudita al primo turno, facendole ottenere oltre i due terzi di preferenze sufficienti a evitare il ballottaggio. Delusione perche puntava proprio al testa a testa finale ma che ha ottenuto solo 17 voti arrivando terza. Seconda Busan con 29 voti. Per il governo c’è il ministro Andrea Abodi, mentre per la regione c’è la vicepresidente Roberta Angelilli. La premier Meloni è intervenuta con unmessaggio. ”Votare peroggi significa anche fidarsi dell’esperienza italiana nell’accogliere milioni di visitatori da tutto il ...

