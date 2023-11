Expo 2030 | perché denigrare Riad è inutile

(Di martedì 28 novembre 2023) L’non va a Roma, ma a. L’Italia non ha vinto, ha ottenuto pochissimi voti dal Bureau International dessitions (Bie), l’organizzazione intergovernativa che gestisce le esposizioni universali (o). Roma meritava di più? Certamente. Tuttavia, se appareadesso calcare sulle polemiche, ancora di più lo è avviare una campagna di scontro con. Italia e Arabia Saudita sono alleate nel Mediterraneo allargato e non sarà quanto successo a Parigi oggi pomeriggio a dividerle.l’Arabia Saudita adesso, dopo aver gareggiato, sarebbe sbagliato e rancoroso, improduttivo e poco lungimirante. Tra l’altro vanificherebbe l’impegno del team che ha curato la candidatura italiana e la sfida in cui abbiamo accettato di ...

Riad stravince l'Expo 2030: Roma scavalcata anche da Busan. Le ragioni di una sconfitta

Expo 2030 a Riad, vince l’Arabia Saudita

Expo 2030, Meloni: "Votare per Roma vuol dire creare una piattaforma per la gioventù a livello mondiale"

"Votare per Roma oggi significa costruire il nostro futuro insieme". "Votare per Roma" candidata all'Expo 2030 "oggi significa anche creare una piattaforma per la gioventù di tutto il mondo, per studi ...