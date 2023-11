Expo 2030 | Meloni tira la volata a Roma | “Qui ogni Nazione avrà suo spazio come pari tra pari”

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – “Atroverà il suountra, ela possibilità di mettere in mostra la propria identità”. Per questo “siamo pronti a prendere misure volte a garantire opportunità uguali, anche dal punto di vista finanziario, per la più ampia partecipazione possibile”. Così la presidente del Consiglio Giorgiala, candidata a2023, nel video messaggio trasmesso all’Assemblea generale del Bie che oggi sceglierà la città che ospiterà l’Esposizione Universale. ”Cari delegati, buon pomeriggio a tutti voi, quando ero agi con voi a ...

Expo 2030, l'Italia al terzo posto dietro Arabia e Corea del Sud. La candidatura di Roma prende solo 17 voti

Alla fine è andata come nelle peggiori previsioni. La candidatura italiana per l'è arrivata terza, dietro Arabia Saudita e Corea del Sud . Roma , quindi, ha perso contro Riad e anche Busan . Per Roma 17 voti, per Busan 29 mentre per Riad 119. La capitale saudita ha vinto ...

Expo 2030 a Riad, Busan seconda. Roma terza con soli 17 voti. Festa saudita a Parigi dopo il verdetto ilmessaggero.it

Expo 2030, il momento dell'annuncio: la festa per la vittoria di Riad Repubblica TV

Expo 2030, Sinner chiede voti per Roma: “Vinciamo insieme”. Cristiano Ronaldo testimonial per Riad | VIDEO

Se il tennista Jannik Sinner scende in campo per Roma, Riad schiera il calciatore Cristiano Ronaldo per l’Expo 2030. Tra poche ore, infatti, si conteranno i voti e si saprà quale tra la capitale ...

Expo 2030, gli arabi festeggiano la vittoria di Riad