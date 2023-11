Expo 2030 | la vittoria di Mbs con vista sui Mondiali del 2034

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – L'assegnazione a Riad come sede dirappresenta un successo per Mohammed bin Salman, il leader 'de facto' dell'Arabia Saudita, e una spinta ulteriore alla realizzazione di 'Vision', l'ambizioso programma per diversificare l'economia del regno riducendo il ruolo del petrolio. Laè stata fortemente osteggiata dalle organizzazioni per i diritti umani, che denunciano un'operazione di maquillage di Mbs – l'acronimo con cui l'erede al trono è conosciuto in Occidente – per costruire una nuova immagine del regno, 'sfregiata' dall'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel 2018 e dagli abusi sui diritti civili. Riad, il cui tema è 'L'era del cambiamento: insieme per un futuro lungimirante', sarà solo uno dei grandi eventi internazionali ...