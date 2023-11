Expo 2030 | la vittoria di Mbs con vista sui Mondiali del 2034

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) Dallaulteriore spinta alla realizzazione dell'ambizioso programma per diversificare l'economia del regno riducendo il ruolo del petrolio Dallaulteriore spinta alla realizzazione dell'ambizioso programma per diversificare l'economia del regno riducendo il ruolo del petrolio L'assegnazione a Riad come sede dirappresenta un successo per Mohammed bin Salman, il leader 'de facto' dell'Arabia Saudita, e una spinta ulteriore alla realizzazione di 'Vision', l'ambizioso programma per diversificare l'economia del regno riducendo il ruolo del petrolio. Laè stata fortemente osteggiata dalle organizzazioni per i diritti umani, che denunciano un'operazione di maquillage di Mbs - l'acronimo con cui l'erede al trono è conosciuto in Occidente - per ...