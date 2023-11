Expo 2030 | il voto in diretta | quando sapremo il vincitore della sfida tra Roma | Riyad e Busan

(Di martedì 28 novembre 2023) Il momento decisivo è arrivato. Alle porte di Parigi, al Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux, i 182 delegati del Bie dovranno scegliere la città che ospiterà l’ha lanciato laalla capitale sauditae alla sudcoreana. Unaquasi impossibile, ma la speranzaCapitale è di raggiungere il ballottaggio per poi giocarsela, nel segreto dell’urna, contro l’Arabia Saudita. L’esito deldovrebbe arrivare intorno alle 17 o qualche minuto più tardi., lae come si vota per scegliere la città vincitrice Dopo gli ultimi appelli delle tre candidate, dovrebbe iniziare poco prima delle 17 ildei delegati. ...

Expo 2030, l'appello di Jannick Sinner: "Incarna valori sociali e umanità, votate per Roma"

E' l'appello lanciato da Jannick Sinner a sostegno della candidatura della Capitale a ospitare l'. ''Sono Jannick Sinner. Quando gioco a tennis cerco di non mollare mai, indipendentemente ...

Expo 2030, oggi a Parigi la decisione su chi l'ospiterà: Roma attende il verdetto, Meloni: «Con la Capitale portiamo la ... ilmessaggero.it

Expo 2030, oggi a Parigi il verdetto sulla sede: si sceglie tra Roma, Riyad e Busan Sky Tg24

Expo 2030: Meloni, con Roma portiamo la storia nel futuro

lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nel videomessaggio rivolto ai delegati del Bureau International des Expositions (Bie) riunite oggi a Issy-Les-Moulineaux, alle porte di Parigi, per scegliere la ...

Expo 2030: Choose Rome, let's bring history into future-PM

(ANSA) - ROME, NOV 28 - Premier Giorgia Meloni said in a video message to delegates of the Bureau International des Expositions (BIE) gathered today in Issy-Les-Moulineaux, just outside Paris, to ...