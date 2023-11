Expo 2030 | i risultati in tempo reale | subito colpo di scena

Expo 2030, Roma non ce la fa: vince Riad

PARIGI - Niente da fare per Roma , fuori dacon appena 17 voti. Vince la candidatura di Riad con 119 voti. Busan ha ottenuto 29 voti.

Expo 2030 sarà ospitata da Riad, in Arabia Saudita

L’annuncio della scelta di Riad come sede di Expo 2030 è stato accolto con gioia tra gli arabi, che hanno festeggiato con canti tradizionali, baci e abbracci nel Palais des Congrès dopo la decisione ...

(ANSA) - ROME, NOV 28 - Riyadh got Expo 2030 Tuesday as Rome went out of the voting with just 17 votes at the BIE in Paris. The Saudi capital won with 119 votes, ahead of South Korea's second city ...