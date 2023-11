Expo 2030 a Riad | la delusione di Gualtieri | Una brutta sconfitta

(Di martedì 28 novembre 2023) Quella di«è stata unaha dilagato oltre ogni previsione, ha vinto al primo turno e ha espresso una forza che avevamo visto in campagna elettorale, anche economica, e che ha reso evidentemente questadel tutto particolare». Lo ha detto il sindaco di Roma Robertoa margine della 173ma Assemblea generale del Bureau international dessitions, a Parigi, dovesi è aggiudicata la competizione per. La città dell'Arabia Saudita è stata votata da 119 stati membri del Bie, Bureau international dessitions, assegnando già al primo turno l'organizzazione dell', ottenendo così più di ...

Expo 2030, la vittoria di Mbs con vista sui Mondiali del 2034

Dalla vittoria ulteriore spinta alla realizzazione dell'ambizioso programma per diversificare l'economia del regno riducendo il ruolo del petrolio L'assegnazione a Riad come sede dirappresenta un successo per Mohammed bin Salman, il leader 'de facto' dell'Arabia Saudita, e una spinta ulteriore alla realizzazione di 'Vision', l'ambizioso programma per diversificare ...

Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Un’occasione persa per Roma ma anche per Expo. Una candidatura nata male e sostenuta peggio. Che peccato". Lo scrive Carlo Calenda su X sull'Expo 2030.

