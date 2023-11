Europa League | designati gli arbitri di Atalanta e Roma

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Giovedì andranno in scena le due gare didelle italiane: Servette-Sporting. Ecco le designazioni arbitrali della UEFA Giovedì andranno in scena le due gare didelle italiane: Servette--Sporting. Ecco le designazioni arbitrali della UEFA. Nel match di Ginevra l’arbitro sarà il polacco Daniel Stefanski con i connazionali Dawid Golis e Michal Obukowicz come guardalinee, Wojciech Myc quarto uomo e Piotr Lasyk e Pawel Pskit addetti al Var. La sfida di Bergamo, invece, sarà diretta da Michael Oliver che avrà come assistenti i Stuart Burt e Daniel Cook e il quarto uomo Andrew Madley. Al Var Stuart Attwell e lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.