Escludere gli allevamenti intensivi dalla direttiva Ue sulle emissioni darà loro ‘licenza di inquinare’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) La Commissione europea, il Parlamento europeo e i governi nazionali decideranno questo martedì 28 novembre se includere o meno glidi bovini nellaindustriali. L’inclusione degli, in particolare di quelli bovini, è diventata la questione più scottante dell’intero processo. I più grandidi avicoli e suini – oltre 2 mila suini e/o 750 scrofe o 40 mila avicoli – sono già coperti dal regolamento dal 1996, poiché è assodato che l’inquinamento da essi prodotto non è diverso da quello di altre attività industriali oggetto della. Per ridurre l’inquinamento di questo settore, la maggior parte dei governi e la Commissione europea intendono ampliare il campo di applicazione della ...