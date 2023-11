Ermes Faccoli torna per corteggiare Ida a UeD | lei gli fa fare una figuraccia

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 novembre 2023) Inizio scoppiettante quello di oggi a Uomini e Donne. Maria De Filippi è partita da Ida Platano, la quale ha subito punto Roberta Di Padua con una battuta alquanto piccata. Successivamente, poi, la tronista si è seduta al centro dello studio per conoscere quattro nuovi cavalieri venuti per lei. Uno di loro, però, è una vecchia conoscenza di, ovvero,. Ida, però, in men che non si dica gli ha fattounatremenda. Ida punzecchia Roberta a Uomini e Donne, poi arriva ex corteggiatore della Di Padua Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti con una lite accesa tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Una volta entrata in studio, la tronista ha subito punzecchiato la dama del Trono Over dicendole di essere come il prezzemolo, pronta ad insinuarsi in tutte le relazioni di coppia. ...