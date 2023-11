Eredi Gnutti Metalli e sostenibilità

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 28 novembre 2023): un nuovo campo solare per una produzione verso laInaugurato oggi l’impianto alle porte di Brescia(sito web) inaugura oggi il nuovo campo solare di 60.000 mq di area, che si aggiunge al primo risalente al 2011, di oltre 80.000 mq. L’iniziale investimento ha permesso all’azienda, in poco più di 12 anni, di risparmiare oltre 16mila tonnellate di CO2 e oltre 4mila tonnellate di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). La capacità produttiva della prima installazione ammonta a 4,3 GWh/anno, ai quali si aggiungono i 5,6 GWh/anno del nuovo, per un’erogazione complessiva di 9,9 GWh/anno capaci di coprire fino al 50% del fabbisogno energetico durante il periodo estivo nelle ore diurne. La stima annua complessiva di ...