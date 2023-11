Erasmus+ 2024 | pubblicato l’invito a presentare proposte Tutte le scadenze

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 28 novembre 2023) La Commissione haoggi l'invito adelnell'ambito di, il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Con un bilancio di 4,3 miliardi di € per il prossimo anno,continuerà a sostenere le esperienze transnazionali di alunni e studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale. L'articolo .