Energia e clima | i nuovi standard GRI

(Di martedì 28 novembre 2023) Global Reporting Initiative ha pubblicato due nuove bozze per la rendicontazione ESG Global Reporting Initiative ha pubblicato due nuove bozze per la rendicontazione ESG In tema diil Global Reporting Initiative (GRI) ha di recente pubblicato dueche hanno l'obiettivo di esortare sempre più imprese ad assumersi maggiore responsabilità sui temi ESG. Ricordiamo che GRI è un'organizzazione internazionale indipendente che sviluppae strumenti di rendicontazione per misurare la compliance delle aziende ai criteri ESG. In particolare l'attenzione deiGRI, che diventeranno definitivi entro fine 2024, si focalizza sulle modalità di riduzione delle emissioni di gas serra e sul consumo dida parte ...