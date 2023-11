Energia | Calenda | ' Pd fa opposizione come collettivo liceo centro storico' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Questa è un insopportabile strumentalizzazione del Pd. La fine del mercato tutelato è una riforma del Pnrr votata anche dal Pd e prevista da Draghi. Farecosì non porta a nulla. Non siamo ildi undel". Così Carlosui social. "Insieme al generico No della Schlein al nucleare si conferma che il Pd non ha una linea di governo. Solo generici richiami al green e denuncia di fantasmagoriche lobby ogni volta che si parla di economia. Praticamente i 5S vecchia maniera".