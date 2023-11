Energia | Boccia | ' Salvini non d' accordo con governo | maggioranza sostenga proposte Pd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - “La decisione deldi non prorogare il mercato di tutela dell'è molto grave, mi pare che il primo ad essere in discon ilsia il vicepresidente del Consiglio, che evidentemente non è d'con se stesso”. Lo ha detto a Rainews24 il senatore Francesco, presidente del gruppo del Pd. “Oggi il Pd in conferenza stampa – ha continuato- ha detto con chiarezza che noi chiediamo che il mercato tutelato resti in vita. E quando ladice che l'attuale situazione è colpa di quelli che c'erano prima dice il falso, perché quella modifica connessa al passaggio dal mercato tutelato al mercato libero era legata a un tempo in cui, molto prima dello scoppio ...