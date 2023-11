Emma Marrone bacia un ragazzo misterioso al suo concerto | di chi si tratta?

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Souvenir Indaclub, il tour dinei club sta avendo un enorme successo. La cantante ha rivelato, dopo la morte del padre, che ha sentito la necessità di produrre ancora di più musica. “Ho fatto questo disco. Tante persone hanno perso il loro punto di riferimento, quindi voglio salire sul palco anche per quelle persone…Voglio salire sul palco perché non voglio perdere un secondo e non voglio smettere di rendere orgoglioso mio padre”. Ovviamente, la musica è anche fattore di divertimento, edha sorpreso i fanndo un ...