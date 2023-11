Emis Killa al Concerto di Capodanno | è rivolta | “Canta inno al femminicidio”

(Di martedì 28 novembre 2023) Ladispoli inperché aci sarà: “l’al”. Bufera sul sindaco di Fratelli d’Italia Alessandro Grando. “Preferisco saperti morta che con un altro. Vengo a spararti”Emiliano Rudolf Giambelli, in arte, invitato aldi Ladispoli (Roma) con Guè Pequeno. Ben duecentomila euro di fondi pubblici per l’invito, di cui 40 mila sono stati richiesti alla Regione Lazio. “Scelta pericolosa”.Leggi anche: Altro, uccisa a 16 anni da due coetaneiPerché invitarea Ladispoli è una “scelta pericolosa” “Preferisco saperti ...

Capodanno con Emis Killa a Ladispoli, è polemica. Il sindaco: 'Mentalità da paesello'

Polemica a Ladispoli per la scelta dell'amministrazione comunale di far esibire in piazza, per il concerto di Capodanno, il rapper. Dopo gli attacchi arrivati dal gruppo consiliare Pd e dal circolo che hanno contestato, nei giorni scorsi, la scelta dell'artista per alcuni brani 'contestati per la violenza di genere' e ...

Capodanno a Ladispoli con Emis Killa, è polemica: «Inneggia alla violenza sulla donne». Il rapper: «Non replico». Poi risponde su Instagram: «Chiedete alle mie amiche» Corriere Roma

Emis Killa e Guè Pequeno, bufera sul concerto di Capodanno a Ladispoli, cittadini: «Non diamo soldi a rapper c ilmessaggero.it

Emis Killa e Guè: bufera per il concerto di Capodanno

Dopo l’invito di Emis Killa e Guè Pequeno da parte del Comune di Ladispoli per la festa di Capodanno in piazza, sono sorte diverse polemiche. Il concerto organizzato dal Comune, che vede al centro ...

Capodanno con Emis Killa: è polemica a Ladispoli

La partecipazione di Emis Killa al concerto di Capodanno a Ladispoli ha sollevato un polverone. Sono diverse le voci che chiedono la destituzione del rapper, giudicato colpevole di inneggiare nei suoi ...