Eleonora Giorgi | “Ho un tumore al pancreas | vorrei incontrare Fedez e fargli sentire quella serenità che ho dentro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Ho unal. Il desiderio diè cosa da nulla di fronte a un dramma enorme. La 70enne attrice ha dichiarato in un’intervista tv di essere malata, di aver scoperto ildopo aver fatto analisi per una tosse insistente, e che vorrebbe condividere la sua battaglia con chi la conosce bene. Un anno e mezzo fa era stato proprio il rapper milanese, marito di Chiara Ferragni, ad essersi operato per un raroneuroendocrino al. Intervento riuscito ma la paura di una recidiva rimane sempre tanta e va ad intaccare la sicurezza in se stessi e il proprio equilibrio psicologico. Anche per questo la celebre interprete di Borotalco ha voluto lanciare l’appello a ...