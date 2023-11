Forum Nazionale sull’educazione civica : l’obiettivo di AIIG. Online il questionario per i docenti

Frascati - “Una voce per le donne” : un progetto di educazione civica per le scuole

Educazione civica - gli alunni si informano ancora tramite la tv - ma i social sono in crescita. DATI ICCS 2022

Educazione civica a scuola - i 14enni portano l’Italia davanti a Francia e Spagna. Otto su 10 credono nella democrazia - ma bocciano i politici e non si fidano del governo

Educazione civica, adolescenti italiani tra i più preparati al mondo - "Masticano" di politica ma sono già sfiduciati

L'indagine misura le competenze ditra i ragazzi alla fine della scuola secondaria di primo grado, in una ventina di nazioni. Non solo mettendo in luce il fatto che, di questioni ...

Educazione civica, studenti italiani preparati,ragazze più brave Agenzia ANSA

Educazione civica a scuola, i 14enni portano l'Italia davanti a Francia e Spagna. Otto su 10 credono nella democrazia ... la Repubblica

A lezione di ambiente con Vandana Shiva: 4 incontri online aperti a tutti

Quattro straordinari incontri online con Vandana Shiva di condivisione e crescita sull'urgente questione della salvaguardia del pianeta. Gli incontri, che cominciano il 30 novembre, sono gratuiti e ap ...

L’educazione civica funziona, ma se ne fa troppo poca

L’educazione civica in Italia gode di buona salute, ma ancora se ne fa troppo poca, e l’estrazione sociale della famiglia di provenienza resta determinante per sviluppare una sensibilità civica nei gi ...