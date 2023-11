Educare pure gli adulti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 novembre 2023) Le violenze sulle donne sono in aumento, ma secondo me cresce il livello generale di violenza in tutta la società, non solo sulle donne.Anita Mercurivia email Gentile lettrice, non ho statistiche per confermare o smentire, ma empiricamente ritengo che lei abbia ragione. L’abuso maschilista è un aspetto della violenza più generale nella società: non è un “unicum” ma una parte del tutto. La violenza, il sopruso del più forte contro il più debole, prende piede soprattutto perché si sono sgretolati valori che davamo per scontati. Il dilagare del consumismo nella “società opulenta”, come la chiamò John Galbrait, cancella i valori umanistici, specie nei giovani, immersi nei vari TikTok e nutriti con spinte alla ricchezza e al possesso materiale, incluso il possesso del corpo femminile. È quanto ho sostenuto il 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza alle donne, partecipando a un ...