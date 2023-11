Ecco il primo Istituto italiano di cultura in Kazakistan Tutti i dettagli

Leggi su formiche

(Di martedì 28 novembre 2023) L’inaugurazione in Kazakhstan deldidell’Asia centrale racconta di un’Italia che decide di investire davvero nellal diplomacy come clava geopolitica, nella consapevolezza che Astana rappresenta non soltanto un prezioso player con cui rafforzare le relazioni, ma un utile passepartout per la macro area di riferimento. Troppo importante recuperare terreno in un quadrante che rappresenta un tassello significativo nell’intera regione e che segue la nascita di Confindustria Kazakhstan dello scorso anno. Perché inLe relazioni tra i due Paesi sono mutate, per via di una maggiore consapevolezza maturata sul fronte della cooperazione: da 26 anni non si svolgeva una visita di un Ministro degli Esteriin Kazakhstan, ...