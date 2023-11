Ecco i GQ Fashion Awards 2023

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Designer dell'anno Jonathan Anderson Jonathan Anderson Anderson è noto per i suoi capolavori sorprendenti e pieni di humor. Da sinistra: tre look del periodo surrealista di Loewe; i pantaloncini con volant di JW Anderson; gli epici pantaloni a vita alta; Taylor Russell in un cappotto Loewe, o è una scultura? Foto di Laurence EllisJonathan Anderson ha tutta la nostra attenzione. Nel, il direttore creativo di Loewe e JW Anderson ha mostrato una capacità unica di reinventarsi indirizzando la moda maschile su una traiettoria nuova e audace. In un periodo in cui la tendenza del settore è girare attorno a idee già sperimentate, Anderson ha rivelato i lati weird e buffi dell’abbigliamento presentando una serie di show indimenticabili che rivelano un movimento seducente e innovativo per il menswear. Anderson è al decimo anno da Loewe, un mandato insolitamente lungo di ...