Ecco come cambieranno le valutazioni dei magistrati

(Di martedì 28 novembre 2023) Nel Consiglio dei ministri tenutosi lunedì il governo ha licenziato due norme che riguardano il sistema giudiziario. Da una parte si disciplina il collocamento dei giudici fuori ruolo, prevedendo una riduzione del 10 per cento rispetto ai giudici attualmente operativi presso altri uffici: potranno distaccarsi un massimo di 180 giudici ordinari, 25 amministrativi e 25 contabili. Ma il grosso dell'intervento governativo riguarda il secondo corno: ledei. Nella giornata di ieri era stata paventata anche l'introduzione di test psico-attitudinali, che però alla fine si è preferito non inserire nello schema di decreti legislativi. Anche (e soprattutto) per non indispettire pezzi di maggioranza.cambia la valutazione dei giudici Già con le regole attuali era previsto che ifossero ...