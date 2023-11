Ecco chi è il mio idolo | Jannik Sinner | la confessione che spiega molte cose

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Ciao, come stai? Dopo 47 anni hai riportato la Davis in Italia. Come stai vivendo questo momento di incredibile successo? «La mia gioia è indescrivibile, sono felice per tutta la squadra e per il nostro Paese. Vincere la Coppa Davis è il finale migliore per questa straordinaria stagione».oggi ha 22 anni. Quando Panatta, Barazzutti e Bertolucci vinsero l'ultima e unica Coppa Davis italiana, nel 1976, mancavano ancora 25 anni alla nascita di. Anche perché sua mamma aveva solo 10 anni e andava alle elementari e suo padre 12 e andava alla scuola media. Chissà se i suoi genitori se la ricordano quella finale infuocata giocata a Santiago del Cile e che i comunisti italiani tentarono in tutti i modi di far saltare per contestare il Cile di Pinochet. Panatta se ne fregò delle contestazioni, ...