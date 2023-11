(Di martedì 28 novembre 2023) IlPieve è riuscito a uscire dalla crisidue sconfitte consecutive, vincendo meritatamente contro lo Zenith Prato. Il tecnico Pacificoha lodato i ragazzi per la loro ottima partita. ...

ECCELLENZA. Fanani: 'River bravo a gestire il match dopo il vantaggio"

Il River Pieve è riuscito a uscire dalla crisi dopo due sconfitte consecutive, vincendo meritatamente contro lo Zenith Prato. Il tecnico Pacificoha lodato i ragazzi per la loro ottima partita. La squadra è ora a quota 14 punti, in attesa della prossima partita in trasferta contro il Ponte ...

ECCELLENZA. Fanani: "River bravo a gestire il match dopo il ... Quotidiano Sportivo

Eccellenza. Nel Camaiore col River Pieve rientra Zambarda Quotidiano Sportivo

Eccellenza. La Zenith non riesce a ingranare. Pesante sconfitta col River Pieve

La Zenith Prato subisce una sconfitta pesante in casa del River Pieve per 3-1, rimanendo inchiodata a quota 13 punti nel girone A di Eccellenza. La partita è stata decisa da un doppio svantaggio nel p ...

Tris del River Pieve alla Zenith Prato per il ritorno al successo

I 'millionarios' della Garfagnana conquistano tre punti. Senza reti il Camaiore contro il Lanciotto ...