Easyjet | nel 2023 a Napoli oltre 3 milioni di passeggeri 20 mln in Italia | +15% rispetto al 2022

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) Nell’anno finanziario terminato il 30 settembre,ha trasportato inun totale di 20di, in crescita del 15%al. I numeri sono stati presentati a Milano dal country manager per l’Lorenzo Lagorio che ha sottolineato come nelil gruppo sia quasi tornato pienamente alla normalità, soprattutto nella seconda metà dell’anno. In particolareha trasportato 7,2dida e per Milano Malpensa, in crescita del 18%allo scorso anno, 3dida e perCapodichino () e 1,5di ...