È tutto pronto per il GQ Men of The Year party di Milano

(Di martedì 28 novembre 2023) Anche quest’anno GQ celebra i Men of the, ovvero le personalità del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e dell'intrattenimento che maggiormente hanno caratterizzato il 2023 grazie alla loro creatività, al loro stile e alla loro influenza. Nel corso del mese di novembre, attraverso contenuti digitali, GQ ha annunciato alcuni dei personaggi scelti per rappresentare al meglio i Men of Thein Italia del 2023. Ora li celebra con un numero speciale in edicola da oggi, martedì 28 novembre, con tre cover dedicate a Willem Dafoe, Sfera Ebbasta e Elodie, e un red carpetche si terrà il 29 novembre. «Men of theper GQ è il momento clou dell’anno, quello in cui scegliamo alcune delle personalità che secondo noi si sono distinte nei campi a noi più affini – la musica, il cinema, la moda, ...