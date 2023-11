“E se un giorno tutti i palestinesi sparissero all’improvviso?” Il romanzo di Ibtisam Azem racconta la scomparsa di un popolo | Intervista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) “sono scomparsi: e ora cosa si fa?”. Intorno a questa domanda, scrittrice palestinese di base a New York, ha costruito il suo“Il libro della”, edito da Hopefulmonster e tradotto dall’arabo da Barbara Teresi. E’ mattino quando Ariel si sveglia e si accorge che sono spariti i. La notizia si sparge. “E’ un atto terroristico? Sonofuggiti? Se li è portati via Dio?”: tante domande, nessuna risposta. L’esercito di Tel Aviv viene mobilitato per creare un cordone di sicurezza intorno a tutta la Cisgiordania, ormai diserta, per presidiare le case mentre una miriade di coloni israeliani comincia a mettersi in marcia per prendere possesso delle città ...