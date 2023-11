È protettrice di Napoli | fenomeno inspiegabile del suo sangue ogni martedì

(Di martedì 28 novembre 2023) C’è qualcosa che accomuna i due Santi Patroni della città di, e non è la loro festa liturgica, distante poco meno di un mese l’una dall’altra. Evento straordinario della liquefazione del, a, non riguarda solo San Gennaro, ma coinvolge anche lei, santa Patrizia. Se Gennaro compie il prodigio tre volte l’anno, questa L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Oggi 17 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Santi del giorno: Sant'Elisabetta d'Ungheria (Religiosa)dei panettieri. Etimologia: ... 1878: Giovanni Passannante, a, attenta alla vita di re Umberto I di Savoia, il primo nella ...

Restauro infissi chiesetta di Santa Luciella ai Librai (NA) serramentinews

Francesco Caracciolo, il santo protettore dei cuochi ilmediano.com

Paolo Sorrentino: Gary Oldman e il cast stellare nelle prime foto ufficiali del suo prossimo film

Svelate le prime immagini dal set del nuovo film di Paolo Sorrentino: tra i protagonisti Gary Oldman, Celeste Dalla Porta e Luisa Ranieri.

Morto a 11 anni per un leucemia fulminante: lutto cittadino a Centola

«Grazie Angelo per la sensibilità, la generosità e l’amore che in questi anni hai regalato alla nostra comunità. Da oggi un angelo in più veglia su di noi» ...