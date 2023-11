(Di martedì 28 novembre 2023) La foto è tratta dal profilo facebook di Nicola Spinelli. Èin conseguenza di una malattia. Era molto noto ai cittadini e telespettatori di Taranto, giornalista vicedirettore di Studio 100 per numerosi anni. Un professionista preparato, una persona educata e molto per bene. È una perdita grave per ildel territorio. L'articolo Èper il il proviene da Noi Notizie..

La meraviglia a Napoli: l'Adorazione dei Magi di Botticelli in mostra a Donnaregina

...nel 1469, e Giovanni,nel 1463. Mentre in quelle dei tre personaggi in piedi all'... il poetaPoliziano e l'altro umanista Pico della Mirandola; in quella del giovane appena dietro ...

Giornalismo tarantino in lutto: è morto Angelo Caputo Antenna Sud

Lutto nel giornalismo, è morto Angelo Caputo, volto noto della tv a ... La Ringhiera

È morto Angelo Caputo: lutto per il giornalismo tarantino Oggi il decesso

È morto in conseguenza di una malattia Angelo Caputo. Era molto noto ai cittadini e telespettatori di Taranto, giornalista vicedirettore di Studio 100 per numerosi anni. Un professionista preparato, ...

Morto Alberto Ambreck, storico farmacista di Milano ed ex presidente Federfarma. Aveva 94 anni

La farmacia distrutta dalle bombe nella Seconda guerra mondiale, il servizio h24, gli insegnamenti ai familiari e ai 40 collaboratori. «Fino all'ultimo ci chiedeva: "Cosa mi proponete di nuovo"» ...