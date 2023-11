E il più grande evento internazionale orientato a diffondere l' attitudine ad essere altruisti

Leggi su iodonna

(Di martedì 28 novembre 2023) Oggi in tutto il mondo si celebra il Giving Tuesday, la Giornata Mondiale del dono, nata per sensibilizzare sull’importanza del gesto di generosità e per promuovere la cultura della solidarietà. Un sorriso in più a uno sconosciuto, un po’ del proprio tempo dedicato al volontariato, partecipare economicamente a un progetto etico. Questi sono tutti doni che possono fare la differenza e contribuire, in modo concreto, alla costruzione di un mondo più giusto e solidale. Su queste basi nasceva nel 2012, a New York, il piùl’ad, per contrastare il consumismo folle dei nostri tempi, incarnato dal Black Friday e dal Cyber Monday. ...