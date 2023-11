Dove vedere tutte | ma proprio tutte le partite di Champions League 2023 24 in streaming

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 novembre 2023) La fase a gironi della/24 prosegue senza sosta, con i primi verdetti definitivi per quanto riguarda il passaggio agli ottavi che iniziano ad arrivare. L'Inter, dal canto suo, può ora dormire sonni tranquilli: l'ultima vittoria in trasferta in casa del Salisburgo, con gol decisivo di Lautaro Martínez, ha portato i nerazzurri alla qualificazione matematica, e ora l'unico obiettivo dei ragazzi di Inzaghi - impegnati questa settimana nella sfida contro il Benfica - resta quello di battere ai punti la Real Sociedad per conquistare la vetta del Gruppo D. Ancora tutta da scrivere, invece, la storia indelle altre italiane. Il Napoli, reduce da un tutt'altro che esaltante pareggio in casa contro l'Union Berlino, dovrà questa volta fronteggiare la corazzata del Real Madrid ...