Donna accoltellata dal marito | è grave | l' aggressione davanti al figlio di 3 anni

Leggi su today

(Di martedì 28 novembre 2023) Quando i carabinieri sono entrati in casa, era ancora sporco di sangue. Non ha detto nulla, ha preso dal lavandino un coltello e lo ha consegnato. Lo stesso coltello con cui pochi minuti prima aveva colpito sua moglie, quasi ammazzandola. Un uomo di 32, cittadino marocchino, regolare in...