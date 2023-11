Donald Trump | le sue richieste e manie sul set svelate da Taika Waititi

Leggi su cultweb

(Di martedì 28 novembre 2023) il registaha parlato della sua esperienza con l’ex presidente americano, sul set del video intitolato Brotherhood of Man, trasmesso sulla NBC durante il Super Bowl del 2012. “Sì, ho direttoy! E c’era un foglio con una lista di”, ha spiegato., intervenuto nel podcast Smartless di Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes, ironico come sempre, non ha risparmiato sui dettagli.aveva un’aiutante tuttofare che lo sistemava in continuazione, in particolare col trucco. “Questa truccatrice era un’amplificatrice di ego. Così, mentre lo ritoccava, gli diceva ‘Oh signor, è fantastico!”. Naturalmente,faceva sentire la sua voce anche su questioni tecniche. “La ...