Dl migranti | Magi | ' ennesimo spot inutilmente cinico'

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - “Siamo di fronte al terzo decreto nel 2023 sulla materia dell'immigrazione, a cui vanno aggiunte una serie di misure normative emanate dal governo all'interno di altri provvedimento che avevano come oggetto principale altre materie. +Europa esprime voto contrario a questo decretoche non aumenterà la sicurezza dei cittadini italiani, non aumenterà il numero di rimpatri ma, al contrario, aumenterà la situazione di conflitto e marginalità sociale e aumenterà il livello della vostra propaganda”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardodurante le dichiarazioni di voto sul decreto immigrazione. “Noi chiediamo al governo e all'opinione pubblica: qual è la necessità e l'urgenza delle norme che il governo introduce con questo decreto? Qual è la ragione di ampliare con un atto ...