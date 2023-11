Dl Energia | Schlein | bene ripensamento Salvini | ma ieri dove era?

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (askanews) – “Sono contenta che dopo la conferenza stampa del Partito Democraticosi sia accorto che il governo abbia detto no alla proroga del mercato tutelato che è necessario per proteggere 5 milioni di famiglie che rischiano di vedersi le bollette ancora aumentate”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, a margine di una conferenza stampa al Nazareno. “Mi chiedofossedurante il consiglio dei ministri che ha deciso di non prorogare e di far partire le aste. Come abbiamo detto stamattina se partono le aste è troppo tardi per tornare indietro. Quindi speriamo che alla luce di questa dichiarazione il governo si fermi. Sono ancora in tempo per fermarsi questo è l’auspicio del Partito Democratico”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.