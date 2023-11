Dl energia | Conte | governo afono in Ue su proroga mercato tutelato

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (askanews) – Lo “stop alva perseguito ma non è un particolare da poco il fatto che si è passati da una pandemia sanitaria a una pandemia energetica, che si cono due conflitti che impattano profondamente sul prezzo dell’. Con il caro inflazione e il caro mutui, oggi rischiamo di fare gravare anche un caro bollette sulle famiglie, unche ha a cuore le famiglie italiane doveva farsi sentire in Europa, non doveva restareanche in questo versante e doveva negoziare un differimento, una” del. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppenel corso del suo intervento al convegno “Rivoluzione Ecodigital, libertà energetica e giustizia climatica” a Palazzo ...