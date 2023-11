Distributore Abusivo itinerante di Carburante Smascherato dalla Guardia di Finanza

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 28 novembre 2023) Chieti - Ladidel Comando provinciale di Chieti ha individuato e bloccato undi, operante senza la licenza prevista per l'attività di distribuzione di. L'intervento è avvenuto nel comune di Villa Santa Maria ed è stato condottoCompagnia di Lanciano, sotto la direzione del Capitano Domenico Siravo. Dopo approfondite indagini e prolungati appostamenti, le Fiamme Gialle hanno scoperto la presenza di un imprenditore che erogava benzina e diesel agli automobilisti attraverso una pistola di erogazione adattata a una cisterna posizionata su un autocarro leggero. L'uomo, un cinquantenne residente a Sant’Angelo del Pesco (IS), è stato sorpreso in flagranza di reato mentre riforniva un'auto. Oltre a operare ...