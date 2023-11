Disney Speedstorm | La Stagione 5 si Avvicina con Innovazioni e Miglioramenti!

(Di martedì 28 novembre 2023) La5 di, dal nome “Let It Go”, sta per far scintille! Il team dietro questo fenomenale gioco ha lavorato instancabilmente per portare miglioramenti basati sui feedback della community e adesso è tempo di svelare le incredibili novità che arriveranno presto! Eventi Limitati per Un’Esperienza più Flessibile In questa, un nuovo tipo di evento a tempo limitato darà ai giocatori un controllo maggiore sulle loro scelte di aggiornamento dei piloti. Questo evento consentirà ai giocatori di selezionare un pilota specifico da una lista per guadagnare premi, offrendo una libertà senza precedenti su come progredire nel gioco. Una volta completati gli obiettivi per un pilota, i giocatori dovranno attendere il reset del timer di aggiornamento per selezionare un altro pilota da potenziare. ...

Marvel's Spider - Man 2 è il gioco più venduto di ottobre su PS5, bene UFC 5 e Assassin's Creed Mirage

In conclusione, per quanto riguarda i free - to - play, Roblox è stato il gioco più scaricato, con My Hero: Ultra Rumble e Fortnite a completare il podio in Nord America, ee ...

Disney Speedstorm Reveals New Season 5 Details on Frozen's Anniversary ComicBook.com

Disney Speedstorm Reveals Another Racer For "Frozen-Inspired ... Nintendo Life

Disney Speedstorm Reveals New Season 5 Details on Frozen's Anniversary

While "Let it Go" will be the new season theme for Disney Speedstorm, Gameloft always adds other new racers outside of the theme. In addition to the newcomers from Frozen, Season 5 will also see the ...

Disney Speedracer: Nuovo aggiornamento ricco di migliorie con la Stagione Let it Go di Frozen

La stagione 5 di Disney Speedstorm, “Let It Go”, si sta avvicinando rapidamente! Il team ha lavorato duramente per apportare miglioramenti all'esperienza di gioco in base al feedback della community e ...