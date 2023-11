DISNEY+ DICEMBRE 2023 | TUTTE LE NOVITÀ E I RITORNI TRA SERIE E FILM LA GUIDA COMPLETA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 28 novembre 2023) Ecco ladi BubinoBlog alledidi Disney Plus Se vi siete persi i post sullerelative a Netflix e Paramount +, li trovate QUI e QUI. E’ arrivatoil mese che ci porta dritti dritti al Natale la festa che più rappresenta Disney, e come ogni anno Disney + prepara diversi regali per i propri abbonati, a partire dalle collezioni natalizie dei numerositv, speciali, documentari, corti etc. già presenti sulla piattaforma di Topolino. Tra lesegnaliamo la docuitaliana Raffa dedicata all’iconica e amatissima Raffaella Carrà, il debutto dellaPercy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la seconda stagione della ...