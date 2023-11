Disfatta Roma | l’organizzazione di Expo 2030 va a Riad

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 novembre 2023) Niente da fare per. Il verdetto di Parigi è stato a dir poco amaro per la Capitale:diva a. I mezzi dell’Arabia Saudita hanno avuto la meglio al primo turno con 119 voti, bottino sufficiente per evitare il ballottaggio. Una vera e propriaper la Città eterna, arrivata terza con 17 voti, 12 in meno di Busan. Un successo clamoroso per, come testimoniato dalla grande festa a Issy-les-Moulineaux: canti tradizionali, baci e abbracci nel Palais des Congrès. Ad aver fatto la differenza è stato il progetto Visiondel principe ereditario Mohammed bin Salman: “L’era del cambiamento: insieme per un futuro lungimirante”.sarà una grande vetrina per il mondo ...