Digitalizzazione più “umana” | a Bergamo visure camerali in mezz’ora

(Di martedì 28 novembre 2023) La burocrazia rallenta spesso le incombenze di tutti i giorni, ma ci sono anche esempi in positivo che, al contrario, riescono a venire incontro alle esigenze dei cittadini. Accade ad esempio al Registro Imprese della Camera di Commercio di, dove di recente è stato attivato un servizio digitale che evita noiose perdite di tempo. Sono molte le imprese del territorio che, per evitare di pagare cifre onerose agli studi specializzati per ottenere una visura, si rivolgono direttamente agli uffici di Largo Belotti, dove il documento costa cinque euro appena. Per non costringere i richiedenti a recarsi di persona presso la Camera di Commercio, gli Sportelli hanno messo a punto un meccanismo che si potrebbe definire “digitalumanizzato”. Come funziona? Una volta inviata via mail la richiesta con tutti i dati, l’utente riceve un documento PagoP@ già predisposto: a quel ...