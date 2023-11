Diffidati Milan-Borussia | i rossoneri a rischio squalifica in vista del Newcastle

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilsfida ilDortmund a San Siro. Dopo la vittoria sul Psg, la squadra di Pioli vuole dare continuità alla striscia di risultati in campo europeo e avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale. Non sono però ammessi passi falsi. Ilnon potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Dortmund e il Paris batte il. La sfida di stasera è cruciale, come lo è quella contro ilall’ultima giornata. Occhi quindi anche sui calciatori. Anzi il diffidato. C’è un solo calciatore in casaed è Krunic, unico fin qui ad aver accumulato due cartellini gialli nella fase a gironi. Dueinvece per ilDortmund: Emre Can ...