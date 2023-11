Diabete, il glucagone spray torna gratis in Toscana

Aifa aveva riclassificato il farmaco, la Regione ha deciso di farsi carico del costo del medicinale salvavita

Buone notizie per i diabetici a rischio di ipoglicemia grave. In Toscana il glucagone spray Baqsimi, un medicinale che può salvare la vita ma che da un mese i p ...

In Toscana il glucagone spray Baqsimi, un medicinale che può salvare ... per i bambini e gli adolescenti con diabete di tipo 1 e per i pazienti adulti con diabete mellito in terapia insulinica che ...