Di Livio | «Gol Inter | non c’era fallo su Chiesa Juventus disattenta»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Dopo le polemiche riguardanti il presuntodi Darmian su, in occasione del pareggio dell’contro la, ha detto la sua opinione l’ex calciatore bianconero Dia Rai Sport.– Secondo l’ex calciatore dellaDiil gol dell’di Lautaro Martinez non è nato da undi Matteo Darmian su Federico. Non ha avuto dubbi sull’episodio tanto discusso delle ultime ore che ha deciso il derby d’Italia: «Io non avrei fischiato il. Bisogna pure cominciare a smettere di fischiare quei piccoli falletti. Laha preso gol dall’perché sono stati disattenti, infatti l’azione dopo il tocco ...