Destinazione Casa Leali | una sosta gourmet sul Lago di Garda

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 novembre 2023) In modi diversi quest’anno abbiamo provato a raccontare i nostri laghi, principalmente quelli di Piemonte e Lombardia, in quanto grande risorsa di indotto per il settore turistico ed enogastronomico europeo. Sono ancora pochi gli italiani che optano per queste destinazioni come mete di vacanze di medio e lungo periodo, ma sono molti invece quelli che vanno alper una gita di pochi giorni, un weekend o per un pranzo domenicale. Quando l’idea della villeggiatura aveva più presa nell’Italia del boom economico tantissime ville lungoe proprietà con vista hanno trovato famiglie benestanti che le hanno acquistate, ristrutturate e adibite a luoghi di immenso relax e natura. A raggiungere Puegnago sulci si impiega circa novanta minuti dal centro di Milano. Si esce dall’autostrada quasi subito, per immergersi ben presto nelle ...