Danni ai pilastri della metropolitana durante i lavori notturni | a Milano chiuso un tratto della linea rossa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Problemi nella circolazione dei mezzi a. LaM1 () è stata chiusa nelche va da Cairoli a Pasteur a causa di danneggiamenti avvenutile lavorazioni notturne nella galleria. I treni sono stati sostituiti con bus che non fanno fermata a Cairoli, ma in via Carducci: “Lungo la tratta interrotta i bus fermano in corrispondenza delle fermate dei busNM1 e viaggiano compatibilmente con le condizioni del traffico”, ha spiegato in una nota l’Atm, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a. “Intorno alle 4 di oggi undi galleria in prossimitàstazione di Palestro è stato danneggiatole ultime lavorazione notturne“, ha reso ...