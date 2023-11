Daniela Santanché lascia il ruolo di coordinatrice di FdI in Lombardia | “Complesso coniugare un doppio ruolo” | al posto della ministra Carlo Maccari

Daniela Santanchè non è più coordinatrice di Fdi in Lombardia. La ministra tra l’inchiesta Visibilia e le sfide tra correnti del partito

Daniela Santanché lancia Andrea Pezzotta sindaco di Bergamo : “Ottimo profilo per vincere”

Alberto Tomba : “Io in politica? Ringrazio Daniela Santanchè - ma non fa per me”